Olası büyük Marmara depremine hazırlık kapsamında Bursa'da, Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğündeki deprem senaryosu ile bölge düzeyi tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Gemlik merkezli bölge düzeyi deprem tatbikatı yapıldı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata 23 afet çalışma grubu katıldı.

Senaryoya göre, 12 Ocak 2026 günü saat 00.00'da Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıplarının yaşandığı varsayımıyla müdahale çalışmaları yürütüldü.

Depremden etkilenen ilçelerde kaymakamlar başkanlığında ilçe afet koordinasyon merkezleri oluşturuldu. Tatbikat, mobil koordinasyon merkezinden yapılan canlı bağlantılarla eş zamanlı olarak yönetildi.

Tatbikat kapsamında arama kurtarma ekipleri öncelikli enkazlara sevk edilirken, Hastane Afet ve Acil Durum Planları devreye alındı, sahra hastanelerinin kurulumu senaryo gereği başlatıldı. Güvenlik, trafik, enerji, haberleşme, barınma, beslenme ve lojistik hizmetlerine yönelik süreçler de test edildi.

Bursa Valiliği, tatbikatın; kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek, müdahale hızını artırmak ve kriz yönetimi süreçlerini gerçekçi koşullarda sınamak amacıyla başarıyla tamamlandığını bildirdi.