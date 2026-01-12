12 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Türkiye genelinde yağış, sert rüzgar ve sıcaklık düşüşü etkili olacak. Birçok bölgede kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riski bulunuyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede azalacağı tahmin edilirken; Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Günlük hava tahmin raporuna göre Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağış görülecek. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in birçok ilinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken bu durumun sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği kaydedildi.

Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Yetkililer, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.