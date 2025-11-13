ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Ankara'da ağırladı. Erdoğan, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm vurgusu yaparak, 'Duruşumuz her zaman net olmuştur' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Ankara'da kabul etti. Erdoğan, Erhürman'ın göreve seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk resmî yurt dışı ziyaretin Türkiye'ye olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesine ilişkin olarak Türkiye'nin tutumunun açık olduğunu vurgulayarak, 'Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün, Ada'da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz' dedi. Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü reddetmesinin çözümsüzlüğün temel nedeni olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rum tarafı, 1963'te silah zoruyla ele geçirdiği, bugün hükmü kalmamış ortaklık devletinde Kıbrıslı Türkleri azınlık konumuna indirgemekte görüyor' diyerek, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın da Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını 'isabetli' bulduğunu kaydetti.

Görüşmelerde, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, günlük hayatını kolaylaştıracak ve izolasyonların etkisini azaltacak projelerin ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'KKTC'nin uluslararası toplumda layıkıyla temsil edilebilmesi ve uğradığı haksızlıkların dünyaya duyurulabilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlerimiz eş güdüm halinde devam edecektir' diye konuştuş.