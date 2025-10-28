Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de sağanak yağış etkili olacak. Rüzgar ise hava tahmin verilerine göre, 60 km/sa hızla esecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ekim Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava ile birlikte bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in büyük bölümü ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın doğusu yağışlı geçecek.

Yağışların Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla, Bursa, Yalova, Antalya'nın doğusu, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında batı kesimlerde 5-7 derece düşüş öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar ise Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı, Orta Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa hızla kuvvetli esecek.

Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarırken, kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.