Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem ardından 25'i yapı hasarı olmak üzere toplamda 504 ihbar alındığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlar için barınma alanlarının açıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, an itibarıyla gelen can kaybı ihbarının bulunmadığını kaydetti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu anda depremden etkilenen illerden herhangi bir can kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, bölgedeki vatandaşların cami, spor salonu ve okullarda geçici olarak barınabildiğini belirterek, Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezlerine toplam 504 ihbar ulaştığını aktaran Yerlikaya, bu ihbarlardan 25'inin yapı hasarıyla ilgili olduğunu ve tüm ihbarların tek tek değerlendirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında, 'Karayolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz: 20 km yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla can kaybı ihbarı bulunmamaktadır.' ifadelerini kullandı.

