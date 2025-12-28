Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi ile çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçileceğini açıkladı. Adaleti güçlendiren ve caydırıcılığı artıran düzenlemeler içeren paketle, örgütlü suçlarla mücadelenin güçlendirlidiği kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 11. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini duyurdu. Bakan Tunç, paketin adaleti güçlendiren, caydırıcılığı artıran ve özellikle çocukları merkeze alan bir reform iradesi ortaya koyduğunu vurguladı.

Paket kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinde yapılan değişiklikle, suç örgütleri tarafından çocukların kullanılması hâlinde örgüt yöneticilerine verilecek cezalar artırıldı. Örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçlarının hapis cezaları yükseltilerek, caydırıcılık güçlendirildi. Örgüt kurma ve yönetme suçlarının cezası 5 yıldan 10 yıla, örgüt üyeliği suçunun üst sınırı ise 5 yıla çıkarıldı. Ayrıca, örgütün silahlı olması halinde ceza artırımı da güçlendirildi.

Bakan Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı infografik içerikli paylaşımda, 'Yapılan düzenlemeler, çocuklarımızın suç örgütleri tarafından istismar edilmesine karşı güçlü ve net duruşumuzu ortaya koymaktadır. Hedefimiz suçu kaynağında önlemek, suç örgütlerinin insan kaynağını kurutmak ve çocuklarımızı suçun her türlüsünden koruyan bir adalet anlayışını hâkim kılmaktır' ifadelerini kullandı.