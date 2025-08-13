Meram gençleri, gökyüzünün en büyüleyici doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmurunu izlemek üzere Kızılören’de buluştu. Meteor yağmurunun gökyüzünde sunduğu görsel şölene Meram Gençlik Meclisinin düzenlediği özel etkinlikler de eklenince gençler büyüleyici ve unutulmaz bir gece yaşadı.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, gökyüzünün en büyüleyici doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmurunu izlemeleri için gençleri Meram Kızılören’de buluşturdu. Gece saatlerinde zirveye ulaşan bu görsel şölen, astronomi meraklısı gençleri adeta büyüledi. Gökyüzünün sunduğu görsel şölen, Meram Gençlik Meclisinin etkinlikleriyle de hafızalara kazındı.

GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ MERAM GENÇLİK MECLİSİ İLE UNUTULMAZ BİR HATIRAYA DÖNÜŞTÜ

Kızılören’in ışık kirliliğinden uzak, berrak gökyüzü altında toplanan gençler, gece boyunca yüzlerce meteorun oluşturduğu manzarayı hayranlıkla izledi. Etkinlik kapsamında Meramlı gençler, teleskoplarla gökyüzü gözlemleri de yaptılar. Etkinlik çerçevesinde ayrıca, fen bilimleri öğretmenleri ve astronomi alanında uzman isimler eşliğinde gökyüzündeki yıldızlar, gezegenler ve meteor yağmurları üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Gençler sadece gökyüzüyle değil, etkinliğin kültürel ve sosyal atmosferiyle de unutulmaz bir gece yaşadı. Müzik dinletisi, oyunlar, gece yürüyüşü ve sohbetlerle dolu program, katılımcılara hem bilgi hem de keyif dolu anlar sundu.

BAŞKAN KAVUŞ; “GENÇLERİN BİLİM VE SANATA MERAKI BİZLERİ UMUTLANDIRIYOR”

Gençlerin etkinliğe gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, etkinliği düzenleyen Meram Gençlik Meclisine ve katılan gençlere teşekkür etti. Gökyüzünün, tıpkı yeryüzü gibi sayısız sır sakladığına işaret eden Başkan Kavuş, “Gençlerimizin bu sırları merak etmesi, gözlemlemesi ve bilimle iç içe olması bizi gururlandırıyor. Perseid Meteor Yağmuru gibi nadir ve özel anları birlikte yaşamak, hem dostluklarını hem de bilgi dağarcıklarını güçlendiriyor. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Meram Gençlik Meclisi üyelerine teşekkür ediyorum. Onların heyecanı ve enerjisi, Meram’ın geleceğini daha parlak kılacak. Meram Belediyesi olarak benzer etkinliklerle gençlerin hem kültürel hem de bilimsel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.