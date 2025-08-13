Mavi, sürdürülebilir bir doğa için gönüllülük bilincini geliştirmeyi amaçladığı Indigo Turtles projesiyle Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin (EKAD) çalışmalarına destek vererek, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını korumaya devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Tam 12 yıldır devam eden proje kapsamında bu sene de Merkez ofis ve mağazalardan 30 kişilik Mavi gönüllü ekibi, EKAD’ın Antalya Belek’teki kampına katılarak deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denize ulaştıkları mucizevi anlara tanık oldu ve yuvasında sıkışan yavru Caretta Caretta’ların kurtarma çalışmalarına destek verdi.

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat’tan teorik eğitim aldıktan sonra yine Canbolat’ın rehberliğinde tamamen bilimsel olarak yürütülen arazi çalışmalarına katılan çalışanlar, deniz kaplumbağalarının çevresel etkilerden korunmaları ve hayati tehlikelerden arınmış bir şekilde denize adım atmalarına yardımcı oldu.

EKAD, 27 yılda 1.3 milyonun üzerinde Caretta Caretta’yı denizle buluşturarak Akdeniz’e hayat verirken, Mavi de Indigo Turtles projesi’yle 12 yıldır bu zorlu yaşam mücadelesine destek oluyor.