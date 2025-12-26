MESS Grup TİS sürecinde patronların sefalet dayatmasına karşı Birleşik Metal-İş üyesi işçiler Mudanya'da yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde, metal işçilerinin hakları için mücadeleyi büyütme kararlılığı vurgulandı.

BURSA (İGFA) - MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecine ilişkin sendikanın 24 Aralık'ta açıkladığı yeni eylem kararları kapsamında Mudanya'da yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması düzenlendi. Mudanya'da örgütlü olunan Türk Prysmian Fabrikası'nda saat 16.00 vardiyası çıkışında bir araya gelen sendikalı işçiler, fabrika önünden Bursa asfaltını takip ederek Mudanya İskele Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş boyunca ve meydanda yapılan eylemde, 'Metal işçisi direnişin simgesi', 'İşçiler açken patronlara huzur yok!', 'Direne direne kazanacağız!', 'Sadaka değil, toplu sözleşme!' sloganları atıldı. Eyleme DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'ın yanı sıra Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı, Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, Şube Sekreteri Osman Sütçüoğlu, işyeri temsilcileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, metal işçilerinin insanca yaşam ve adil ücret talebinin görmezden gelindiğini belirterek, patronların dayattığı sefalet koşullarına boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Atar, 'Metal işçileri olarak kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Sadaka değil, hakkımız olan toplu sözleşmeyi istiyoruz. Haklı taleplerimiz için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız' dedi. Atar, konuşmasını, metal işçilerinin birlik ve dayanışma içinde mücadeleyi büyüteceğini, MESS'in ve patronların talepleri karşılayana kadar alanlarda olmaya devam edeceklerini belirterek tamamladı.