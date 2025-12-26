Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı canlandırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla tarımsal destek hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar'da arıcılara 2 bin adet kovanın ikinci etap teslimatı gerçekleştirilirken, 7 sulama kooperatifine de toplam 9 bin metrelik boru desteği sağlandı.

MANİSA (İGFA) - 63 kooperatif ve bir Ziraat Odası ile imzalanan 57 milyon liralık tarımsal destek protokolü kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik destekleri devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen destekleme projeleri doğrultusunda arıcılara yüzde 50 hibeli olarak 2 bin adet kovan desteği sağlanıyor. İlk bin adedi daha önce dağıtılan kovanların ikinci bin adedinin teslimine de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla başlandı. Ayrıca Akhisar'da faaliyet gösteren 7 sulama kooperatifine 9 bin metre boru desteğinde bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi Akhisar şantiyesinde gerçekleştirilen programa Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, kooperatif başkanları, arıcılar ve üreticiler katıldı.

Törende üreticilere bir de müjde veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tarımsal kalkınmanın sadece ekipmanla sınırlı kalmayacağını belirtti.

Dutlulu, 'Kooperatiflerimize sulama borusundan süt tankına kadar geniş bir yelpazede destek veriyoruz. Arıcılarımızın en büyük ihtiyaçlarından biri olan çıta muhafazası için Salihli'de bir soğuk hava deposunu bu yıl içinde hizmete açacağız. Gelecek yıl desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz' dedi.

50 milyon lirayı aşan destekle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarihinde kooperatiflere en büyük desteği yaptıklarını dile getiren Başkan Dutlulu, 'Bu desteği yaparken önemli bulduğumuz unsur özellikle su. Biliyorsunuz su en büyük sorun. Manisa'mızda uzun yıllar boyunca planlama yapmamız lazım. Su konusunda önlemler almamız lazım. Bu bakımdan da özellikle su için çalışan kooperatiflere ayrıca destek oluyoruz. Gerek boru noktasında, gerek damlama sulama noktasındaki desteklerimizi her sene arttırarak devam edeceğiz. Üreticimizin, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Törende arı kovanları ve sulama borularını teslim alan kooperatif başkanları ile arıcılar, bu katkıların üretimlerini güçlendireceğini vurguladı.