Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, beş yıllık dönemde yollara çok büyük yatırımlar yapıldığı söyledi. BALIKESİR (İGFA) - Küçükköy mahallesi Sefaköy mevkisi, Zeytin Sokak’taki yol yapım çalışmalarını denetleyen Başkan Mesut Ergin, "Pazar günü dahil yoğun bir tempo ile çevreye rahatsızlık vermeden işlerine devam eden emekçilerimizle ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Onları dinledik, sohbet ettik ve önerilerini not aldik" dedi.

Yaklaşık 9 bin metrekarelik yolun çoğunun tamamlandığını belirten Başkan Mesut Ergin, "Geçtiğimiz 5 yılda Ayvalık’ta yollarımıza en çok yatırım yapılan dönemi yaşadık. Bu dönem de söz verdiğimiz gibi Ayvalık'ta yapılmayan yol bırakmayacağız, sorunları bir an önce çözeceğiz" dedi.