Osmangazi Belediyesi'nin, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde düzenlediği 'Nağmelerle Destanlaşan Çanakkale' dinletisi, kahramanlık destanını ezgilerle yaşatarak Osmangazililere duygu dolu anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Türk milletinin hafızasında silinmez izler bırakan, bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü nişanesi olan Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde anlam yüklü bir etkinliğe imza attı. Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen programda, tarihimizin en destansı sayfalarından biri olan Çanakkale ruhu, ezgilerle yeniden can buldu. Şef Gülsüm Aydoğdu önderliğinde sahne alan Kirmasti Türk Müziği Topluluğu Korosu, 'Nağmelerle Destanlaşan Çanakkale' adlı dinletiyle izleyicilere adeta duygu dolu bir zaman yolculuğu yaşattı. Her bir eserde, cephelerde yazılan kahramanlık destanlarının izleri hissedilirken, milletin birlik ve beraberlik ruhu notalara yansıdı. Dinleti boyunca yükselen ezgiler, dinleyenlerin yüreğine dokunarak, Çanakkale'de verilen eşsiz mücadelenin manevi derinliğini bir kez daha hatırlattı.

Osmangazi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, eşlik ettikleri eserlerde milli birlik ve beraberlik duygusunu derinden hissetti. Gecede yankılanan her bir melodi, Çanakkale'de canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasına bir saygı duruşu niteliği taşıdı. Osmangazili vatandaşlar, program boyunca oluşan manevi atmosfer, katılımcılara hem gurur hem de hüzün dolu anlar yaşadı.