Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Şehit Jandarma Er Burhan Sarı'nın ailesini ziyaret ederek, bayramlaştı. Büyükakın, 'Sizler her zaman başımızın tacısınız' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2001 yılında Şırnak'ta teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Jandarma Er Burhan Sarı'nın ailesine arife günü bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükakın'a ziyarette AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı eşlik etti.

'HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ'

Başkan Büyükakın her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayarak, 'Siz bize vatan uğruna can veren yiğidimizin en kutsal emanetisiniz. Her daim başımızın tacısınız. Şehidimizin ruhu şad olsun, Rabbim size sabırlar versin. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da yanınızda olacağız' dedi. Hüsniye Sarı'ya Türk Bayrağı takdim eden Başkan Büyükakın, Sarı ailesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Şehit annesi Hüsniye Sarı da ziyaretinden dolayı Büyükakın'a teşekkür etti.