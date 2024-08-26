Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte, Bünyan Güllüce Mahallesi’ndeki selde vefat eden Muhittin Saraç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. KAYSERİ (İGFA) - Aşırı yağışlar sonucu Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketinde kaybolan, daha sonra ise cansız bedenine ulaşılan Muhittin Saraç’ın ailesine ve mahalle sakinlerine baş sağlığı dileyen Büyükkılıç, beraberindeki TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile birlikte, vefat eden Saraç’ın ailesine ve mahalleliye taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Taziye ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunarak, dua etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ VE YETKİLİLER MAHALLELİNİN YANINDA

İkinci gününde de sel felaketinin yaşandığı mahalleli ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri Valisi Çiçek, AK Parti Milletvekili Cıngı, Bünyan Kaymakamı Gülen, AK Parti İl Başkanı Üzüm ve Bünyan Belediye Başkanı Metin ile yetkililer, Güllüce Mahallesi sakinleri ile buluşarak, vatandaşların talep ve temennilerini dinlediler.