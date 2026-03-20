İzmir Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Köyiçi Mahallesi ve Dere Caddesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmaları bölgede büyük ölçüde tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte cadde ve sokaklar daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşacak.

İZMİR (İGFA) - Köyiçi Mahallesi'nde sona yaklaşan çalışmaları yerinde inceleyen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, esnafı tek tek ziyaret ederek hem yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de vatandaşlarla bayramlaştı. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yıldız, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik projeleri sahada şekillendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Aydınlatma ve Kaldırım Düzenlemesi Geliyor

Daha önce Dere Caddesi'nde yaptığı incelemelerde, çalışmaların yalnızca asfaltla sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Yıldız, bölgedeki aydınlatma direklerinin de yenileneceğini açıklamıştı. Bu müjdeyi Köyiçi Mahallesi için de yineleyen Yıldız, kaldırım düzenlemelerinin de tamamlanacağını duyurdu.

'Sevgi Yolu' Konsepti Hayata Geçiyor

Başkan Yıldız, bölge esnafına bir müjde daha vererek Köyiçi Mahallesi'nin 'Sevgi Yolu' temasıyla yeniden düzenleneceğini açıkladı. Yapılacak dokunuşlarla hem estetik hem de sosyal açıdan daha canlı bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yıldız, projenin özellikle esnaf ve vatandaşlar için cazibe merkezi olacağını kaydetti.

Başkan Yıldız: 'Esnafımızın Yanındayız'

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Onur Emrah Yıldız, şu ifadeleri kullandı; 'İlçemizin her noktasında ihtiyaçları tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Köyiçi Mahallemizde ve Dere Caddesi'nde yürüttüğümüz çalışmalarla hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de yaşam kalitesini artırıyoruz. Aydınlatma ve kaldırım düzenlemeleriyle bu bölgeyi daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz. Ayrıca 'Sevgi Yolu' konseptiyle esnafımızın ticaretine katkı sunacak, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği bir alan oluşturacağız. Her zaman esnafımızın yanındayız, onların taleplerini önemsiyoruz.'