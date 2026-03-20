Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nde düzenlenen Çim Adam Atölyesi, çocuklara hem eğitici hem de keyifli anlar yaşattı. Aile katılımlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte minikler, anneleri ve eğitmenleri eşliğinde eğlenirken yaratıcılıklarını da ortaya koydu.

İZMİR (İGFA) - Atölye kapsamında çocuklar makas, kağıt ve yapıştırıcı kullanarak hazırladıkları süslemelerle kendi 'çim adam' çalışmalarını oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar el becerilerini geliştirirken, paylaşma ve birlikte üretme deneyimi de yaşadı.

Veliler, hem etkinlik hem de Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri için Bornova Belediyesi ile Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür etti.

Hem öğreniyor hem sosyalleşiyorlar

Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, çocukların gelişimine katkı sağlayan etkinliklerle dikkat çekiyor. Pınarbaşı, EVKA 3, Naldöken, Altındağ, Merkez Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Serintepe, Mevlana, Doğanlar ve Doğanlar Atatürk Çağdaş olmak üzere toplam 10 merkezde hizmet veriliyor.

Bu merkezlerde uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara güvenli bir sosyal öğrenme ortamı sunulurken, ailelerin de günlük işlerini rahatlıkla yapabilmelerine olanak sağlanıyor. 3-5 yaş arası 500'ün üzerinde çocuğun yararlandığı merkezler, erken çocukluk gelişimine katkı sunan önemli bir sosyal belediyecilik uygulaması olarak öne çıkıyor.