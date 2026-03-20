Keçiören Belediyesi, 18 ayrı noktada kurduğu iftar sofraları ve dağıttığı binlerce kumanya ile yaklaşık 450 bin vatandaşı bir ay boyunca aynı bereket sofrasında buluşturdu. Keçiören'de ramazan ayı boyunca birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü ön plana çıkarken, vatandaşlar aynı sofranın bereketini birlikte yaşadı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi tarafından kurulan iftar sofralarında bir araya gelerek oruçlarını açan vatandaşlar, ramazan ayının manevi hazzını hep birlikte yaşadı. Öte yandan iftar saatinde evine ulaşamayan, yolda veya trafikte olan vatandaşların da mağdur olmaması için Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince trafik lambaları, metro istasyonları ve otobüs duraklarında kumanya dağıtımı yapıldı.

İftariyeler belediye yemekhanesinde hazırlandı

İftar hizmeti kapsamında sunulan yemekler, belediye yemekhanesinde görev yapan gıda mühendisi, diyetisyen ve aşçılar tarafından hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde titiz bir çalışmayla hazırlandı. 500 personelin koordineli olarak görev aldığı çalışmanın ardından her gün binlerce kişiye 4 çeşit sıcak yemek ikram edildi. Üretimden paketlemeye, sevkiyattan dağıtıma kadar tüm süreç belediye ekiplerince büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle yapıldı

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, ramazanın ilk iftarında Mevlana Kültür Merkezi'nde şehit aileleri, gaziler, muhtarlar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) üyelerini ağırladı. Devam eden günlerde ise sporcuları, özel gereksinimli bireyleri, konukevi sakinlerini, esnafı, kadınları, yetim ve öksüz çocukları ağırlayan Başkan Özarslan; siyasi parti, STK ve hemşehri derneklerinin programlarına da katılarak vatandaşlarla iftar etti.

Ramazan Sokağı'nda etkinlikler düzenlendi

Öte yandan Kalaba Kent Meydanı'nda kurulan geleneksel Ramazan Sokağı'nda 30 gün boyunca birbirinden farklı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Kum sanatı gösterileri, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah ve illüzyon gösterileri vatandaşlarla buluşurken, Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının sahne aldığı konserler ramazan akşamlarına renk kattı.

Ramazanda çocuklar unutulmadı

Etkinlik alanında kurulan mini lunaparkta çarpışan otolar ve çeşitli oyuncaklar çocuklar için ücretsiz olarak hizmet verdi. Kapalı alanlarda oluşturulan oyun parkurlarında jungle, fun city ve trambolin aktiviteleri düzenlenirken, alanda kurulan stantlarda geleneksel ürünlerin satışı da yapıldı.

Bağlum ve Atapark'ta da etkinlik alanları kuruldu

Kalaba Kent Meydanı'nın yanı sıra Bağlum Meydanı ve Atapark Otobüs Son Durağı'nda da etkinlikler düzenlendi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen programlarda vatandaşlar, ramazan ayına özel hazırlanan kültürel ve sosyal içerikli etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Keçiören'de ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen bu etkinlikler ve hizmetlerle vatandaşlar dolu dolu bir ramazan geçirdi. Hizmetlerden memnun kalan ilçe sakinleri, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve ekibine teşekkür etti.