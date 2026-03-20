Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı'nı vatandaşlarla birlikte karşılayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bayram namazını Nilüferköy Camii'nde cemaat ile birlikte kıldı. Namazın ardından cami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, mahalle sakinleri ile tek tek bayramlaştı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin bayramını tebrik etti. Bayramlaşma sırasında sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıkarken, Başkan Aydın, mesaisini sürdüren Osmangazi Belediyesi temizlik görevlilerinin fotoğraf ricasını da geri çevirmedi ve Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ile birlikte personel ile hatıra karesinde bir araya gelerek, bayramlarını içten dilekleriyle kutladı.

'Sağlık, Huzur İçerisinde Bayramımız Olsun'

Herkesin Ramazan Bayramı'nı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçirmeleri temennilerinde bulunan Başkan Aydın, 'Ramazan'ı bitirdik, bayrama ulaştık. Öncelikle tüm Müslüman aleminin, Osmangazililerin, Bursalıların bayramını tebrik ediyorum. Allah inşallah yenilerine eriştirsin. Sağlık içerisinde, huzur içerisinde bir bayramımız olsun. Burada Nilüferköy'de muhtarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte bayram namazını eda ettik. Bütün İslam alemine iyi bayramlar dilerim.' ifadelerini kullandı.