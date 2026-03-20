Sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalarla paylaşma ve dayanışma ruhunu ilçe genelinde güçlü bir şekilde hissettirdi. Rahmet ve bereket ayının manevi iklimine uygun olarak hayata geçirilen hizmetler, binlerce vatandaşın sofrasına bereket, gönlüne ise umut taşıdı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarıyla 110 bin kişiye iftar yemeği ulaştırıldı. İlçenin 8 ayrı noktasında gerçekleştirilen bu organizasyonlar, yemek dağıtımının ötesine geçerek birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin yaşandığı buluşmalara dönüştü.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini aralıksız sürdüren belediye ekipleri, titizlikle hazırlanan 16 bin 800 yardım paketini vatandaşlarla buluşturdu. Bununla birlikte gerçekleştirilen 127 bin adet ekmek dağıtımıyla temel ihtiyaçların karşılanmasına önemli katkı sağlanırken, Ramazan'ın bereketi daha geniş kitlelere yayıldı.

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalar kapsamında ayrıca 200 haneye toplam 600 parça kıyafet yardımı yapıldı. Her bir destek, ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunan ve gönüller arasında köprü kuran anlamlı birer iyilik hareketi olarak öne çıktı.

Ramazan ayı boyunca sürdürülen bu kapsamlı hizmetler, Osmangazi Belediyesi'nin insan odaklı hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koyarken, geride binlerce teşekkür, hayır duası ve unutulmayacak bir gönül bağı bıraktı.