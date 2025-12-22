Millî Eğitim Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde yürütülen proje kapsamında düzenlenen 'Mesleki Eğitimde Özel Eğitim Uygulamalarının Öğretim Süreçlerine Uyarlanması Eğitici Eğitimi', 72 eğitimcinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen 'Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında düzenlenen eğitici eğitimi programının 10'uncusu Bursa'da yapıldı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa, Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere farklı illerden gelen 72 eğitimci katıldı.

Ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitesini artırmayı amaçlayan programda; bugüne kadar yapılan analizler, geliştirilen eğitim modelleri ve atölye standartlarına yönelik çalışmalar ele alındı. Programa Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Kader Arkan Sezgin de katılarak, mesleki eğitimin özel gereksinimli bireylere uyarlanmasına ilişkin sunumlar yaptı.

'EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR FERT YOK'

Programda konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaptı. Çokgezer, 'Mesleki eğitim, bir gencin hayata tutunması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için en güçlü anahtardır. Bu anahtarın her öğrenci için işe yaraması, onların özel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesiyle mümkündür. Bu durum bir tercih değil, vicdani ve mesleki bir sorumluluktur' dedi.

Öğretmenlerin öğrencilerin hayatındaki rehber rolüne dikkat çeken Çokgezer, eğitimcilerin sınıfta yapacağı küçük bir uygulamanın bile öğrencilerin özgüvenini ve yaşam yolculuğunu değiştirebileceğini ifade etti.

Akademisyenlerin eğitici olarak yer aldığı programda, mesleki yeterlilikler, geliştirilen modeller ve atölye standartlarına ilişkin teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmayı ve proje çıktılarının sahada daha etkin uygulanmasını hedefleyen eğitim programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.