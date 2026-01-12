Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunu 29 yaş ve altı gençlerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini teşvik etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Halkbank arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan gençlerin kendi işlerini kurmalarının teşvik edilmesine yönelik 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü', Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törenle imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından kritik bir role sahip olduğunu vurguladı. Tekin, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinin ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Mesleki eğitimin geçmişte yaşanan siyasi müdahaleler ve darbe süreçlerinden olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Bakan Tekin, bu alandaki güçlenmenin aynı zamanda demokratik işleyişin yeniden tesis edilmesi açısından da önem taşıdığını söyledi. Bakan Tekin, 2013 yılından bu yana atılan adımlar sayesinde mesleki ve teknik eğitimi tercih eden öğrenci oranının yüzde 17'den, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla yüzde 43'e yükseldiğini açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise protokol kapsamında kullandırılacak kredilerin yüzde 80'ine KGF'nin kefalet sağlayacağını belirtti. Arslan, mezun girişimcilerin azami 1 milyon 500 bin TL, mezunları istihdam eden KOBİ'lerin ise azami 7 milyon 500 bin TL kredi kullanabileceğini söyledi. Kredilerin 12 ay geri ödemesiz, toplam 36 ay vadeli olacağı bildirildi.

Protokol kapsamında, mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının kurduğu işletmeler ile mezun istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimini kolaylaştırmak amacıyla KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL bütçe ayrıldı. Krediler Halkbank aracılığıyla kullandırılacak.

İş birliğiyle genç girişimciliğin desteklenmesi, mesleki eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi ve üretime doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor.