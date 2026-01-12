BTK Akademi'nin eğitim içerikleri genişliyor. Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sundu.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan eğitim portalı BTK Akademi'nin yeni eğitimleri vatandaşların hizmetine sunduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, BTK Akademi, herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek 'Türkiye'nin yerli ve millî en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sundu' diyerek, sosyal bilimlerden yazılıma, yapay zekâdan dijital üretkenlik araçlarına uzanan bu kapsamlı eğitimler ile her seviyeden katılımcının bilgi ve becerilerini geliştirilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, sunulan 23 yeni eğitimin 18'inin yapay zekâ alanına odaklandığına dikkati çekerek, yapay zekâ alanında sunulan eğitimler arasında; Makine Öğrenmesinin Matematiksel Temelleri, Matlab ile Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Güncel Yapay Zekâ Uygulamaları, Büyük Dil Modelleri (LLM) ile Sesli Asistan Atölyesi, YOLO ile Bilgisayarlı Görü Pratikleri, Platformlarla Yapay Zekâ Ajanı Geliştirme ve Üretken Yapay Zekâ ile Sunum Hazırlama başlıklı içerikler öne çıkıyor. Bu eğitimlerle katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulama deneyimi kazandırıldığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, üretken yapay zekâ araçlarının etkin kullanımına yönelik olarak Canva Magic Design, Gamma, DeepSeek, Perplexity, Gemini, NotebookLM, Manus AI, Hailuo AI, HeyGen AI ve Anthropic Claude eğitimlerinin BTK Akademi platformunda yer aldığını duyurdu.