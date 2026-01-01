Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılını birbirinden güzel etkinliklerle uğurlayarak, 2026 yılına coşkulu bir şekilde 'merhaba' dedi. Aralık ayının başından itibaren Yılbaşı Pazarı, Sokak Partileri ve çeşitli etkinliklerle birbirinden renkli etkinliklere imza atan Büyükşehir, 2025'in son gününde de Mersinlilerin hafızalarına kazınacak bir geceye imza attı.

MERSİN (İGFA) - 2026 yılını coşkuyla karşılamak için Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlediği 'Yılbaşı Sokak Partisi'nde Mersinliler yeni yıla unutulmaz anlarla girdi.

Kültür,0 Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Sokak Partisi'nde 7'den 70'e tüm vatandaşlar keyifli anlar yaşayarak rengarenk ışıklar ve müzik eşliğinde eğlendi.

Yılın son gününe DJ Mustafa Cengiz ile adım atan Mersinliler, Detox Band ile eğlenceyi doruğa çıkardı. Latife Güler Dans Grubu ile 2025'i uğurlamaya hazırlanan coşkulu vatandaşlar, yılın son etkinliği olan 'Nihat Sırdar ile 90'lar Kafası' ile 2025'i coşkuyla uğurladı. Saatler boyunca yerli ve yabancı parçalar eşliğinde dans ederek coşan vatandaşlar, yeni yılın ilk dakikalarını partinin enerjik atmosferi ile mutlu bir şekilde karşıladı.

Rengarenk ışıklar ve müzik eşliğinde meydanı adeta festival alanına dönüştüren Büyükşehir'in 'Sokak Partisi'nde eğlence doruklara çıktı. Huzur, mutluluk, gençlik ve coşku kenti Mersin'de doyasıya bir yıl geçiren Mersinliler, 2026 yılını da aynı umut ve heyecanla karşıladı.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ GÖREV BAŞINDAYDI

Yıl boyunca vatandaşlara kesintisiz bir hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girebilmesi için ulaşımdan sağlığa temizlikten denetime varıncaya kadar tüm birimleri ile sahada görev başındaydı.

7/24 esasıyla çalışan Büyükşehir'in Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır beklerken, ulaşımda yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek için Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşımada ek seferler uygulandı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de acil müdahale gerektirecek durumlar için hazır bulundu. Büyükşehir'in tüm birimlerinin özverili ve koordineli bir şekilde çalışmasıyla Mersinliler yeni yılı birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte kutladı.