MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan, nitelikli iş gücünün ve istihdama katkıların sağlanmasına öncülük eden MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, katılımcılara iş gücü piyasasına dâhil olabilme fırsatı vermesinin yanı sıra; kişisel gelişim ve kariyer planlaması gibi fırsatlar da sunuyor.

İş gücü piyasasından talep gören sektörler ve bölgelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak açılan ücretsiz kurslar aracılığı ile mesleki yeterlilik kazanan katılımcılar, istihdam yolunda da MERCEK'in destekleriyle iş hayatına başarılı adımlar atıyor.

MERCEK 'GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ' KURSLARINA YOĞUN İLGİ:

Halkkent'te bulunan Sosyal Yaşam Merkezi'nde kurulan MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde de iş piyasasının ihtiyaçları, vatandaşların ve bölge halkının talepleri alınarak açılan kurslar ücretsiz bir şekilde veriliyor.

Özellikle 'Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri' alanında; saç renklendirme, saç kesimi, fön çekimi, saç şekillendirme, cilt bakımı, makyaj uygulaması, manikür-pedikür uygulaması gibi başlıklarda açılan kurslar, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Kurslardan mezun olan katılımcılar, alanında yetkinlik kazanarak istihdam olanaklarını değerlendiriyor.

TUANA DEMİR: 'KADINLAR OLARAK AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURABİLMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ'

Halkkent MERCEK'te açılan 'Saç Renklendirme' kursuna katılarak mezun olan Tuana Demir, kurstan başarıyla mezun olmasının ardından kentte hizmet veren bir kuaför işletmesinde istihdam olanağı buldu.

Saç bakım alanında yetkinlik kazanarak mezun olan Demir, manikür-pedikür uygulaması için de MERCEK kursuna devam ediyor. Saç bakım hizmetlerinde kazanımlarını ilerleterek, bu alanda mesleki olarak uzmanlaşmayı hedefleyen Demir, genç yaşında kazandığı yetenekler ile ekonomik özgürlüğünü sağlama yolunda önemli adımlarını MERCEK kursları ile attı.

İstihdam konusunda da yalnız kalmadığını vurgulayan ve iş gücü piyasasına katılmasında MERCEK'in katkılarının büyük olduğunu ifade eden Demir, 'Bir kadın olarak ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz çok önemli. Benim bu noktalarda olmama çok yardımcı oldular. Bu kurslar sonrasında kendimi daha iyi ileriye taşıyabilmek ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorum' dedi.