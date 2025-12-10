İstanbul Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen 'Sınavı Yönet, Kendini Keşfet' söyleşisinde, belediyeye bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler sınav deneyimlerini paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Merkezde eğitim gören çocuklara seslenen gençler, sınavda nelere dikkat etmeleri gerektiğinden çalışma metotlarına kadar bir dizi soruyu da cevapladı.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Hizmetleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde eğitim gören onlarca öğrenci için 'Sınavı Yönet, Kendini Keşfet' adıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik, rehberlik hocası Berfin Alparslan'ın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yönelik sunumuyla başladı. Alparslan 'LGS Başarı Sunumu' adıyla gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumunda, sınav sorularının dağılımı ve yerleştirme işlemleri konusunda bilgi verdi.

Ardından yine aynı merkezden mezun olan 2024 yılı mezunları Ahmet Erdem Yıldız, Yasin Yıldız, Mete Demirbağ ve Zeynep Güleç ile 2025 mezunlarından Asil Türker Uçar ve Berrak Zeren Gürlevik, öğrencilerin sınavda nelere dikkat etmeleri gerektiğinden çalışma metotlarına kadar bir dizi konuda deneyimlerini paylaştı. Soru-cevap kısmının ardından söyleşi sona erdi.