İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN AŞ, 2025 yılı boyunca erken çocukluk eğitiminden üniversite öğrencilerinin barınmasına, geniş otopark ağından karavan-tekne park alanlarına kadar pek çok alanda İzmirlilere hizmet sundu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN AŞ; 2025 yılında da farklı alanlarda milyonlarca İzmirliye hizmet verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin sayısı 14'ten 22'ye yükseltildi.

2026 yılında bu sayı 30'a yükselecek. 36-66 ay arası bin 698 çocuğun hizmet aldığı Yuvamız İzmir'in aylık ücretleri geçen yıl yarıya düşürülmüş ve 5 bin TL olmuştu. Bu eğitim-öğretim yılında ise Başkan Dr. Cemil Tugay'ın isteğiyle 4 bin TL'ye düşürüldü.

KIZ ÖĞRENCİLERE AYLIK 2 BİN LİRAYA BARINMA HİZMETİ

İzmir'de üniversite öğrenimi gören kız öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisi'nde yuva sıcaklığında barınma imkânı da buluyor.

Güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunan tesiste iki öğün de yemek hizmeti veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tesisin aylık ücretine 2025 yılında da zam yapmadı. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla aylık ücreti 2 bin TL olan 72 kişi kapasiteli sosyal tesis, öğrencilere yuva olmaya devam etti.

6 MİLYON 196 BİN ARAÇ PARKI HİZMETİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi; kapalı ve açık alan otoparkları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yer alan abone otoparklarında 14 bin 797 araç park yeri ile hizmet veriyor. 2025 yılında otoparklarda, abonelerin günlük kullanımları da dahil olmak üzere ortalama 6 milyon 196 bin araç parkı hizmet verildi.

2026 yılında Karşıyaka Anayasa Otoparkı, Karşıyaka İskele Otoparkı, Karşıyaka Nikah Sarayı Otoparkı ve Bostanlı Vapur İskelesi otoparklarında da insansız ödeme sistemine geçilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Binek ve Karavan Parkı, toplam 252 peron kapasiteyle çalışıyor. İnciraltı Çakalburnu Karavan ve Tekne Kara Parkı ise toplam 191 peron kapasiteli. 2026 hedefi ise Sasalı Karavan Parkı, Pınarbaşı Karavan Parkı ile Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yanında Karavan Park açılması planlanıyor.