Kayseri Melikgazi Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlıklı olmak ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Kayseri AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle belediye personeline yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimi' verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen eğitimde; deprem, sel, yangın ve diğer acil durumlarda yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Eğitimde doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında personelin kapsamlı bir şekilde bilgilendirildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak özellikle deprem başta olmak üzere olası tüm afetlere karşı bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerimizi hassas bir şekilde sürdürüyoruz. Personelimize yönelik gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Belediyemizde afetlerin önlenmesi, zararların ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli önlemlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, kısa ve uzun vadeli planların hazırlanması, çalışmalar yapılmasına yönelik Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü kurmuştuk. Bu müdürlüğümüz ilgili kurumlarla birlikte afetlerle ilgili hem vatandaşlarımıza hem de personelimize eğitimler veriyor. Bugün personelimize yönelik verdiğimiz eğitimde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar teorik olarak anlatıldı.

Personelimizin afet anında doğru, bilinçli ve hızlı bir şekilde hareket edebilmesi hem kendi güvenlikleri hem de vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşıyor. AFAD ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları düzenli olarak sürdüreceğiz. Eğitimde emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür ederim.' dedi.