İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, 60 yaş üzeri ve engeli bireyler için evde tahsilat kolaylığı sağlamaya başladı.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, 60 yaş ve üzeri olan, engelli durumundaki veya belediyeye gelme imkânı bulunmayan vatandaşların ödeme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla evde ödeme hizmetini başlattı.

Talep eden komşuları işlemleri, adreslerinde güvenli şekilde gerçekleştirileceğini Belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçeli hemşehrilerimize evde tahsilât kolaylığı sağlamaya başladık. Güzelbahçe'de yaş almış büyüklerimiz, engelli komşularımız için yapılan uygulamada, Mali Hizmetleri Müdürlüğü Yoklama Birimi personeli evlere giderek mobil cihazlarla tahsilat gerçekleştirecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyen komuşlarımız, 234 20 20 dahili 1352'yi arayarak randevu talep edebilir. Güzelbahçe İzmir'in en pahalı konutlarının olduğu ilçelerinden biri. Hemşehrilerimiz vergilerini ödeme konusundaki duyarlılıklarıyla her zaman örnek olmuştur. Belediye hizmetlerinin en iyi biçimde yapılabilmesi için vergilerini ödeme konusunda hassas davranan Güzelbahçeliler için biz de tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Güzelbahçe'nin güzelleşmesi için güçlü bir mali yapıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.