Kayseri Melikgazi'de tam 8 bölgede gerçekleştirdiği başarılı kentsel dönüşüm çalışmaları ile atıl, eski, çürümüş, risk teşkil eden yapıları, modern ve güvenilir konutlara dönüştüren, sosyal donatılarıyla ilçenin refah seviyesini yükselten Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde yeni ve büyük bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyor.

KAYSERİ (İGFA9 - Aydınlıkevler Mahallesi sakinleri ile Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, başlayacak olan yeni kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yarınların inşası için bugün kentsel dönüşümün şart olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Çorakçılar - Aydınlıkevler Mahallesi'nde de bir noktada kentsel dönüşümü başlatmıştık. Şimdi Eski Terminalin karşısında da bir çalışma başlıyor. Birkaç ay içerisinde eski blokları kaldırarak yeni inşaata başlayacağız. Orada %90'ın üzerinde anlaşmalar tamamlandı. Melikgazi Belediyesi olarak bize gelen talepleri değerlendirip çalışma yapıyoruz.

Bugüne kadar binlerce daireyi dönüştürdük. Hazırlamış olduğumuz Kentsel Dönüşüm Projemizi sizlerle paylaşıyoruz, eğer %90'ın üzerinde talep olursa çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız eski binaların yenilenmesi. Vatandaşlarımız Melikgazi Belediyemize duydukları güven ile kentsel dönüşüm talebinde bulunuyorlar. Aydınlıkevler'de ilk etapta yapmakta olduğumuz binamız hızlı bir şekilde belirli bir aşamaya geldi. Aydınlıkevler Mahallemizde eski binalar yer alıyor. Buraların dönüşümü için bir ön çalışma yaptık. Mülk sahiplerinin bizlerle anlaşması halinde ihaleye çıkacağız. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.' dedi.