Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ailelerine nefes aldıran sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan 'Mola Evi' hizmetiyle, hem özel gereksinimli bireylerin hem de velilerin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 'Mola Evi', özel gereksinimli bireylerin güvenli ve destekleyici bir ortamda vakit geçirmesini sağlarken, velilere de gündelik işlerinden hobilerine kadar kendilerine zaman yaratma fırsatı sunuyor.

SAÇIKARA: 'ÇOCUKLARIMIZ MOLA EVİ'NDE SOSYALLEŞİRKEN, AİLELER DE GÜNLÜK İŞLERİYLE İLGİLENEBİLİYOR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Mola Evi'nde görevli öğretmen Kübra Melike Saçıkara, Mola Evi'nin temel amacının özel gereksinimli bireylerin ailelerine nefes aldırmak olduğunu belirtti.

Çocukları sabah 09.30'da servisle evlerinden aldıklarını ve 15.30'a kadar Mola Evi'nde güvenli ve nitelikli bir ortamda ağırladıklarını söyleyen Saçıkara , 'Bu süre içerisinde çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlıyor, yaş ve gelişim düzeylerine uygun eğitim grupları oluşturarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımızı Mola Evi'nde; kutu ve masa oyunları, hafıza ve bilişsel beceri oyunları ile geri dönüşüm temelli el sanatlarına yönlendiriyoruz. Bundaki amacımız, çocukların yaratıcılık becerilerini geliştirmek' dedi.