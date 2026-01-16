Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında 127 personelle 2025 yılı boyunca tüm ilçelerde aralıksız bilgilendirme ve fiziksel mücadelede bulundu. Buna göre 12 ilçede 24.101.252 m² alan ile 638.484 adet rögar, fosseptik ve altyapı sistemi ilaçlanarak, risk oluşturabilecek noktalar kontrol altına alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında vektörle mücadele çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürerek, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı önemli adımlar attı. Bu sebeple vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hastalıkların yayılmasında önemli rol oynayan sivrisinek ve karasinek gibi canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek sezon boyunca periyodik olarak ilaçlandı. Buna göre Kocaeli'nin 12 ilçesinde 24.101.252 m² alan ile 638.484 adet rögar, fosseptik ve altyapı sistemi ilaçlanarak noktalar kontrol altına alındı. Bu çalışmalar 141 personel ve 44 adet araç ile yapılırken, sulak alan ve dereler için ise 4x4 amfibik araç kullanıldı. 8.766.935 m² sulak alanda larva çalışmaları gerçekleştirilerek sivrisineklerin üreme kaynakları kontrol altına alındı.

BİN 550 ATIK LASTİK BERTARAF EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimli ekipleri ile çevreye zarar vermeden etkili mücadele yöntemlerini hayata geçirdi. Vektör mücadele ekipleri sezon boyunca sivrisineğin ürememesi için tüm önlemleri aldı. Bu kapsamda birikmiş yağmur suyunu toprak ile buluşturdu. Kent genelinde vektör kaynaklı riskler en aza indirilerek halk sağlığı güvence altına alındı. Çevre sağlığına büyük zarar veren ve sivrisinekler için uygun üreme ortamı oluşturan bin 550 adet atık lastik toplanarak ilaçlamasız bertaraf edildi.

1 MİLYONU AŞKIN KOVA VE BİDON KONTROL EDİLDİ

Toplumsal sağlığın korunması, hastalıkların yaygınlaşmaması ve birçok bulaşıcı hastalığın etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için vektörlerle mücadele edilmesi zorunlu hale geldi. Sivrisineklerin yoğun olarak üreme noktası olarak kullandığı kova ve bidon gibi alanlara yönelik çalışmalar da büyük bir titizlikle sürdürüldü. 1.036.824 adet kova-bidon kontrol edilirken, 196.873 adedi ilaçsız dökülerek bertaraf edildi.

2 BİN 987 AHIR VE 3 BİN 573 GÜBRELİK ALAN İLAÇLANDI

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilaçlamanın yanı sıra sivrisineklerin üreyebileceği alanlara da müdahale etti. Vektörle mücadelede karasinek popülasyonuna karşı önemli bir başarı sağlandı. Buna göre 2.987 ahır ve 3.573 gübrelik alan karasineklerin ergin ve larva formlarına karşı ilaçlandı. Kocaeli genelinde kemirgen kaynaklı riskleri en aza indirmek amacıyla 405 kilogram ürün kullanılarak çalışmalar yürütüldü. Böylece halk sağlığını tehdit edebilecek kemirgen oluşumlarına karşı etkili bir koruma sağlandı. Yetkililer, vektörle mücadelede ulaşılan başarıya en büyük katkının vatandaşlardan geldiğini belirterek, desteğin devam etmesi halinde sivrisineksiz bir yaz geçirilmesine destek olunacağı aktarıldı.