Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Toroslar Çocuk Kampüsü'nde çocukların doğayla bağ kurmasını sağlamak amacıyla 'Doğa Atölyesi' gerçekleştiriliyor.

MERSİN (İGFA) - Atölyede 5-14 yaş aralığındaki çocuklar, toprakla tanışarak doğanın döngüsünü öğreniyor. Ata tohumlarını köklendirme, aromatik bitkileri tanıma ve kompost hazırlama gibi uygulamalı çalışmalarla çocukların doğa bilinci geliştiriliyor.

MİNİK ELLER TOPRAKLA BULUŞUYOR

Toroslar Çocuk Kampüsü'nde düzenlenen tüm atölyeler gibi Doğa Atölyesi de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Her Salı ve Cumartesi günü düzenlenen etkinliklerde çocuklar doğayla iç içe vakit geçirirken, üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gülnar, Bekiralanı ve Arslanköy yaylalarından toplanan ata tohumları çocuklara tanıtılarak ekim ve dikim çalışmaları yapılıyor. Böylece çocuklar geçmişin mirası olan yerel tohumların korunmasına katkı sunuyor.

Ayrıca Hobi Bahçesi'nde çocuklara kazma ve kürek kullanımını ve dikim yapmayı öğreniyor. Atölyede yapılan kompost çalışmaları sayesinde çocuklar geri dönüşümün önemini öğreniyor, doğadaki döngüye tanıklık ediyor.

Doğa Atölyesi, çocukların çevre bilincini artırmanın yanı sıra doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Toroslar Çocuk Kampüsü, çocukların hem öğrenip hem de keyifli zaman geçirebildiği önemli bir eğitim alanı olarak velilerin memnuniyetini kazanıyor.