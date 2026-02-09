Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, deniz kirliliği ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Deniz kirliliği ile mücadelede etkin bir rol üstlenen Büyükşehir, 'Mavi Kart Sistemi' ile yetki alanı içerisindeki teknelerin atık su, sintine ve yağ gibi atıklarının kontrollü bir şekilde toplanmasını sağlıyor. Sistem sayesinde bu atıklar kayıt altına alınıyor, raporlanıyor ve denize bırakılması engelleniyor.

2019 YILINDAN BU YANA YAKLAŞIK 25 BİN METREKÜP TEKNE ATIĞI BERTARAF EDİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Mavi Kart Sistemi' kapsamında Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndan sorumlu olarak görev yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denizcilik Hizmetleri Denetim Şube Müdürlüğü koordinesinde hizmet veren Büyükşehir'in Mobil Atık Tankı ile teknelerden her gün düzenli olarak atık alımı gerçekleştirilerek, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında 2019 yılından bu yana yaklaşık 25 bin metreküp tekne atığı toplanarak, denize karışmadan bertaraf edildi.

Küçük deniz araçları için geliştirilen 'Mavi Kart Sistemi'; bayrağı ne olursa olsun gemi ve su araçlarının atıkları ile atık kabul tesislerinden alınan atıkların, manyetik bir kart aracılığıyla online takip edilmesini sağlayan bir gemi atık takip sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem sayesinde gemilerde oluşan atıkların türü, miktarı, tarihi ve hangi kıyı tesisine teslim edildiği anlık olarak izlenebiliyor. Büyükşehir Belediyesi, 'Mavi Kart Sistemi' ile yalnızca yasal mevzuatı uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda denizleri gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir şekilde bırakmayı hedefliyor.