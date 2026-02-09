Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi'nde öğretmenlere yönelik 'siber güvenlik' eğitimi düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de bilim, bilişim ve teknoloji anlamında Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile proje ve eğitimler düzenleyerek hem vatandaşlara hem de kent yönetimine katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız ve çeşitlendirerek arttırıyor.

Bu çerçevede Kayseri Bilim Merkezi'ndeki Bilişim Akademisi'nde gerçekleştirilen siber güvenlik eğitiminde, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenlere yönelik önemli bilgiler aktarıldı.

Siber güvenliğin sadece teknoloji değil, bilinç meselesi olduğu vurgulanan eğitimlerde, 'dijital riskler, öğrenci farkındalığı, güvenli teknoloji kullanımı' gibi konular ele alındı.

Geleceği bilinçli öğretmenlerin şekillendireceği anlayışının savunulduğu eğitimlere ilgi yoğun oldu.