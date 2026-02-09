Kayseri Talas Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki vizyon projelerinden biri olan Karadut Tiyatrosu, Temel Oyunculuk Eğitimi kapsamında düzenlediği oyuncu seçmelerinin ilk etabını tamamladı. Sahneye gönül veren adayların yoğun ilgi gösterdiği seçmelerde, yetenekler jüri karşısında kendilerini ifade etme imkânı buldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen seçmelerde adaylar; metin okuma, doğaçlama ve sahne duruşu gibi başlıklarda değerlendirildi. Titizlikle yürütülen değerlendirmeler sonucunda 20 kişi Temel Oyunculuk Eğitimi'ne katılmaya hak kazandı.

Adını Talas topraklarında yetişen ve ilçenin doğal simgelerinden biri olan karadut meyvesinden alan Karadut Tiyatrosu, yerel değerlerden beslenen sanat anlayışıyla dikkat çekiyor. Köklerini bu topraklardan alan bu yaklaşım, sahne sanatlarını Talas'ın kültürel kimliğiyle buluşturmayı amaçlıyor.

'TALAS'IN DEĞERLERİYLE BESLENİYOR'

Seçmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sanatı şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini belirterek, 'Kültür ve sanat, bir şehrin ruhunu diri tutar. Karadut Tiyatromuz, Talas'ın değerlerinden beslenen yapısıyla hemşehrilerimize kendilerini ifade edebilecekleri güçlü bir alan sunuyor' dedi.

YENİ SEÇMELER SÜRÜYOR

İlk etap seçmelerinin ardından Karadut Tiyatrosu'nun oyuncu kadrosunu genişletmek amacıyla önümüzdeki süreçte yeni seçmelerin de yapılacağı bildirildi. Böylece tiyatroya ilgi duyan daha fazla vatandaşın bu sürece dâhil olması hedefleniyor.