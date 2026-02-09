Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vefat eden kayınvalidesi Güler Çarman, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cemil Baba Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Hayata gözlerini yuman, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın annesi Güler Çarman, Talas ilçesinde bulunan Müşerref ve İsmail Yapıcı Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Cemil Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, rektörler, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları, siyasetçiler, bürokratlar, STK temsilcileri, basın mensupları, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Büyükkılıç, aile büyüklerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, 'Değerli eşim Dr. Necmiye Hanım'ın muhterem annesi, kıymetli aile büyüğümüz, annemiz Güler Çarman'ı İsmail Yapıcı Camii'nde kıldığımız cenaze namazının ardından Talas Cemil Baba Mezarlığı'nda Hakk'a uğurladık. Rabbim annemizin mekânını cennet, makamını âli eylesin' diye konuştu.

Büyükkılıç, cenaze törenine katılarak kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini iletti.

Cenaze törenine katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar Büyükkılıç ve Çarman ailelerinin acısını paylaştı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Güler Çarman Cemil Baba Mezarlığı'nda dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile ebediyete yolcu edildi. Başkan Büyükkılıç, cenazede taziyeleri kabul etti.