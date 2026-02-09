Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda her ay farklı bir ilçede düzenlenen 'Sıfır Atık Değerlendirme Toplantısı' Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 çalışmaları ele alındı, 2026'ya yönelik ortak, sürdürülebilir ve koordineli çalışmalar değerlendirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin etkinliğini artırmak amacı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen 'Sıfır Atık Değerlendirme Toplantısı' Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, ilçe belediyeleri İklim ve Sıfır Atık Şube Müdürleri ve teknik personellerinin katılımları ile gerçekleşiyor.

Bu kapsamda her ay farklı bir ilçede düzenlenen 'Sıfır Atık Değerlendirme Toplantısı' Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda 2025 yılının genel değerlendirilmesi yapılırken, ayrıca mevcut uygulamalar, karşılaşılan sorunlar ve iyi uygulama örnekleri ele alınarak, sistemin daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

2026 YOL HARİTASI MASAYA YATIRILDI

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri ve İklim ve Sıfır Atık Şube Müdürü Emre Turan gerçekleştirdiği sunumda; Kartepe Belediyesi tarafından tüm atık türleri özelinde sahada yürütülen kaynağında ayrı toplama çalışmaları ile ilgili faaliyetlere değindi. Büyükşehir Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ise, sıfır atık yönetim sistemine ilişkin il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Kılıç, gerçekleştirdiği bilgilendirmede 2026 yılı içerisinde yürütülmesi planlanan ortak çalışmalar, eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

2025 yılında hayata geçirilen 'Teşvik Projesi' kapsamında Derince, Çayırova ve Körfez'de kurulan 'Sıfır Atık Noktalarına' getirilen geri kazanılabilir atıklar karşılığında vatandaşlara ulaşım kartı bakiyesi ve promosyon sağlanan proje sonuçları değerlendirilerek, uygulamanın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. İlçe belediyeleri temsilcilerinin interaktif katılımları ile gerçekleşen toplantıda, Kocaeli genelinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin artırılması, uygulama birliğinin sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacak çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.