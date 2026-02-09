Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında kapsamlı bakım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar dahilinde Gebze Gaziler Dağı Tabiat Parkı'nda bulunan oturma ve piknik alanları ile kamelyalar ve çocuk oyun grupları bakımdan geçiriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, park alanlarında yer alan banklar, oturma grupları ve vatandaşların keyifle vakit geçirip dinlendiği donatı elemanlarını boyayarak vernikliyor.

Yapılan uygulamalarla hem ekipmanların ömrü uzatılıyor hem de alanlara estetik bir görünüm kazandırılıyor. Bu kapsamda ekipler, Gebze Gaziler Dağı Tabiat Parkı'nı da elden geçirdi.

RİSKLER EN AZA İNDİRİLİYOR

Ekipler, Gebze Gaziler Dağı Tabiat Parkı'nda bulunan spor alanları ile çocuk oyun alanlarında bulunan ekipmanların boya ve bakım işlemlerini gerçekleştirdi. Düzenli olarak yapılan bu çalışmalar sayesinde kullanım sırasında oluşabilecek riskler en aza indiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği park ve sosyal alanların daha güvenli, bakımlı ve konforlu olması amacıyla bakım-onarım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.