Mardin Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği heyeti, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret ederek engelli bireylerin yaşamın her alanında karşılaştığı yapısal, sosyal ve günlük sorunları kapsamlı biçimde ele aldı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gerçekleştirilen görüşmede, sahadan gelen gerçek veriler ışığında çözüm odaklı yaklaşımlar değerlendirilirken, insan onurunu merkeze alan kalıcı politikalar üzerinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ziyarete, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Mardin Engelliler Derneği Başkanı Yılmaz Demir, dernek gönüllüsü iş insanı Mehmet Kaymaz ve Dernek Başkan Yardımcısı Abdulkadir Admış katıldı. Görüşme, yalnızca sorunların dile getirildiği bir buluşma olmanın ötesine geçerek, engelli bireylerin hak mücadelesine güç katacak ortak bir duruşun sergilendiği anlamlı bir platforma dönüştü.

'Sahadan Gelen Veriler Yol Göstericidir'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, engelli bireylerin sorunlarının masa başında değil, sahadan gelen bilgilerle ele alınması gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı 'Engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunları doğru tespit edebilmenin yolu, sahadan gelen gerçek verileri dikkate almaktan geçiyor. Mardin Engelliler Derneği'nin bu anlamlı ziyareti, çözüm üretme noktasında bizler için son derece yol gösterici olmuştur. Kurumsal dayanışma ve ortak akıl, engelsiz bir gelecek inşa etmenin en güçlü dayanağıdır. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.'dedi.

'Birlikte Hareket Etmek Zorunluluktur'

Mardin Engelliler Derneği Başkanı Yılmaz Demir ise Genel Merkez'de gösterilen ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak sorumluluk vurgusu yaptı. Demir açıklamasında şu görüşlere yer verdi, 'Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi'nde samimi, yapıcı ve çözüm odaklı bir anlayışla karşılandık. Genel Başkanımızın yol gösterici değerlendirmeleri, sahada yürüttüğümüz çalışmalar açısından büyük önem taşımaktadır. Engelli bireylerin onurlu yaşam mücadelesi, ancak birlikte hareket ederek güçlenebilir. Gösterilen hassasiyet ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum.'ifadelerini kullandı.

Kalıcı ve İnsan Odaklı Çözümler Masaya Yatırıldı

Görüşmede, erişilebilirlik, sosyal hayata katılım, istihdam, sağlık hizmetlerine erişim ve hak temelli yaklaşımlar başta olmak üzere engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı pek çok başlık ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi konusunda karşılıklı görüş birliğine varıldı.

Ziyaretin sonunda, engelli bireylerin sesi olma sorumluluğunun yalnızca sivil toplum kuruluşlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak görevi olduğu vurgulandı. Taraflar, engelsiz bir gelecek için atılacak her samimi adımın, bireylerin hayatına doğrudan dokunacağı konusunda mutabık kaldı.