Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi(MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde, yoğun yağışların ardından derenin taşması sonucu şiddetli yüzey akıntısıyla sürüklenen çakıl ve mucurlar ızgaraları tıkadı.

Bu durumun üzerine sahada olan MESKİ yağmur suyu ekipleri, kanal açma, kepçe ve ızgara temizlik araçlarıyla kısa sürede bölgeye intikal ederek müdahalede bulundu.

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu, taşkın nedeniyle kapanan yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı. Ayrıca, bir iş yerinin zemin katına yağmur suyu girişi yaşanırken, ekipler yüzey sularını küreyerek tahliye işlemini tamamladı.

MESKİ, kent genelinde kuvvetli yağışlarda yaşanabilecek olası riskleri en aza indirmek amacıyla rutin ızgara ve yağmur suyu hattı temizlik çalışmalarına ise planlı şekilde devam ediyor.