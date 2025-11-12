Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren turizmin lokomotifi konumundaki Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında gösterilme başarısı elde etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de insan odaklı belediye anlayışı ile kentin değerlerini ön plana çıkaran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pek çok alanda olduğu gibi turizm alanındaki hizmetleri ile ön sıralarda yer almayı sürdürüyor.

Bu çerçevede dünyaca ünlü Snow Magazine Dergisi'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı 'Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri' listesi açıklandı. Derginin bu yılki değerlendirmesinde, Türkiye'yi temsilen yalnızca Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı.

Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi kayak turizminin lider ülkelerinden birçok merkezin yer aldığı listede, Türkiye'den yalnızca Erciyes kendine yer buldu.

Snow Magazine editörleri, 100'den fazla kayak merkezini; pist kalitesi, şehir olanakları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi kriterler üzerinden değerlendirerek listeyi oluşturdu.

Erciyes'in bu önemli başarıya tesadüfen ulaşmadığını söyleyen Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, 'Erciyes, artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en seçkin kayak destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Bu başarı, Kayseri'nin vizyonunu, yatırım gücünü ve turizmdeki iddiasını tüm dünyaya göstermektedir. Yıllardır planlı, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda bir vizyonla geliştirilen Erciyes projesi, bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Erciyes Master Planı ile hedeflediği noktaya tam anlamıyla ulaşmıştır. Dünya çapında kabul gören bu listede Türkiye'den tek kayak merkezi olarak yer almak, hem Kayseri hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır' dedi.

Değerlendirmede yetkililer, Erciyes'in modern lift sistemleri, 100 kilometreyi aşan pist uzunluğu, kar kalitesi, pist çeşitliliği ve çevre dostu uygulamalarıyla dünyanın önde gelen merkezleriyle yarışır durumda olduğunu vurguladı.

Bu başarı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar önce başlattığı 'Erciyes Master Planı' ile hedeflediği noktaya ulaştığını açıkça ortaya koyuyor. Bu master proje ile Erciyes, vizyonunun uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor.