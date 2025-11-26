Mersin Büyükşehir Belediyesi, karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri ve uluslararası iş birlikleriyle dikkat çekiyor. CDP değerlendirmesinde 'A' puanına yükselen Büyükşehir, çevresel şeffaflıkta liderlik bandına girdi.

MERSİN (İGFA) - Küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele, yerel yönetimlerin en öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi de kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

'MERSİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANI' UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ DEVAM ETMEKTE:

Mersin Büyükşehir, TÜBİTAK-MAM iş birliği ile Mersin'de sera gazı emisyonlarına ve iklim değişikliğine etki eden faktörlere ilişkin bilgiler ile birlikte ulusal ve uluslararası normda kabul görmüş emisyon faktörleri kullanılarak, Mersin için emisyon envanteri oluşturularak 'Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporu' hazırladı.

Mersin Büyükşehir'in ilk Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanarak, 2024 yılında yayınlandı ve çalışmalarda da bu eylem planı dikkate alınıyor.

Hazırlanan eylem planının uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerine devam edilerek raporlanma aşaması devam ediyor. Karbon Yönetimi ve İklim Değişikliğine Uyumda Stratejik Yaklaşımı çerçevesinde, Büyükşehir yalnızca emisyonları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine karşı kenti daha dirençli ve uyumlu hale getirmek için stratejik bir yaklaşım benimsiyor.

Büyükşehir, Karbon Şeffaflık Projesi (CDP) en yüksek puanlama alan belediyeler arasında yer alıyor. Ayrıca Büyükşehir'in üyeliğinin bulunduğu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Track Raporlama Platformu'na da veri olarak sunulmaya olanak sağladı.

Büyükşehir, 2024 Carbon Disclosure Project (CDP-Karbon Şeffaflık Projesi) değerlendirmesi sonucunda 'D' puanından, 'A' puanına yükseldi. Büyükşehir, iklim krizine karşı stratejik ve bütüncül çözüm geliştirerek, çevresel şeffaflıkta uluslararası standartları yakalayarak, karbon emisyon azaltma konusunda somut hedefler ortaya koyarak ve iklim krizi risklerine karşı kenti koruyan politikaları hayata geçirerek, Mersin'in CDP'de liderlik bandına girmesini sağladı.