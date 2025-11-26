İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkâri ve Ağrı'da Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında büyük miktarda skunk ve metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda bir şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, istihbari çalışmalar sonucu Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 'Atak Timleri' de görev aldı.

REKOR MİKTARDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Operasyonlarda; Hakkâri'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin, Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, bu uyuşturucu maddelerin toplum sağlığına zarar vermeden engellendiğini ifade etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1993545539145572685

Paylaşımında uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Bakan Yerlikaya, 'Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başarılı operasyonda görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, uyuşturucuya karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.