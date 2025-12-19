Bunlar da ilginizi çekebilir

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

