Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Besni ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S. isimli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.