Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, millî kimlik ve kültürü dışlayan küresel trendlerin yüzeyselliğe mahkûm olduğunu belirterek, 'Yerli ve millî kültür değerlerimizi evrensel bir bakışla harmanlayarak yeniden üretmeliyiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Konuşmasında kültür ve sanatın toplumların varoluş mücadelesindeki önemine dikkat çeken Erdoğan, küreselleşmenin beraberinde getirdiği kültürel tek tipleşmeye karşı güçlü bir duruş çağrısı yaptı.

Millî kimliği, ahlakı ve değerleri dışlayan her anlayışın kalıcı olamayacağını vurgulayan Erdoğan, 'Günlük üretilip tüketilen, derinliği olmayan işlerle bu küresel fırtınanın önünde duramayız. Kendi kültür köklerimizden beslenen sanat, bu tek tipleşmeye karşı bir dalga kıran olacaktır' ifadelerini kullandı.

Sanatın ayrıştıran değil birleştiren bir güç olduğunu belirten Erdoğan, Türk kültür ve sanat mirasının dünya medeniyetine yüzyıllardır katkı sunduğunu söyledi. Yapay zekâ ürünlerinin hızla yaygınlaştığı bir dönemde özgünlük ve derinliğin daha da önemli hâle geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını kültür, sanat ve bilim insanlarına çağrıyla tamamlayarak, 'Evrensele yelken açarken yerli kalabilen, eleştirirken yıkmayan bir anlayışla bu mücadeleyi birlikte yürüteceğiz' dedi.

Törende, Bilim ve Kültür dalında Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Resim dalında Yalçın Gökçebağ, Müzik dalında Yalçın Tura, Anadolu Arkeolojisi dalında Prof. Dr. Fahri Işık ve Fotoğraf dalında Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Gazze'de yaşananlara da değinen Erdoğan, Filistin'deki zulmün unutulmaması için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı.