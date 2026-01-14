Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Emekli Evleri, emekliler için sosyal hayatın önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur'da faaliyet gösteren Emekli Evleri; yaş almış bireylerin neredeyse her gün faydalandığı, aile ortamının oluştuğu dayanışma ve paylaşım yerleri olarak dikkat çekiyor. Büyükşehir Emekli Evleri birçok üye tarafından 'ikinci adres' olarak görülüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Emekli Evleri'nde üyeler günlerini sohbet ederek, kitap ve gazete okuyarak, dama ve satranç gibi zeka oyunları oynayarak ve çeşitli sosyal etkinliklere katılarak geçiriyor. Tiyatro, sinema, konser, piknik, deniz gezileri ve söyleşi gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra; sağlık taramaları, egzersiz ve spor etkinlikleri de düzenleniyor. Bu sayede emekliler hem psikolojik hem de fiziksel olarak aktif kalma imkanı buluyor.

Ekonomik koşullar nedeniyle sosyal hayata katılımda zorluk yaşayan emekliler için, Büyükşehir Emekli Evleri önemli bir destek sunuyor. Ücretsiz etkinlikler sayesinde üyeler, bütçelerini zorlamadan sosyal yaşamın içinde yer alabiliyor.

Sağlık, kültür, spor ve sosyal dayanışmayı bir araya getiren bu merkezler, sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Açıldığı günden bu yana emeklilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Emekli Evleri, 2026 yılında da en güçlü sosyal desteklerden biri olarak yaş almış yurttaşlara hizmet sunmaya devam edecek.

YETER: 'EMEKLİ EVLERİMİZ, HAREKETLİ VE SAĞLIKLI YAŞAMA DESTEK SUNUYOR'

Büyükşehir Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter; Emekli Evlerinin sosyalleşme, kültürel faaliyetlere katılma, psikolojik ve fiziksel olarak aktif kalma açısından emekliler için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, 'Emekli Evlerimizde tiyatro, konser, piknik, deniz gezileri, söyleyişi ve sağlık taraması hizmetlerimiz oluyor. Emekli Evleri sadece oturulan yerler değil; sağlık, kültür, spor ve dayanışmanın olduğu yaşam merkezleridir. Emekli Evlerimiz, hareketli ve sağlıklı yaşama destek sunuyor. Emekli Evi üyelerimiz de hizmetlerimizden çok memnun' dedi.

Üyelerin özellikle gezi, söyleşi, tiyatro, sinema, sağlık taraması gibi hizmetleri çok yoğun talep ettiklerini kaydeden Yeter, 'Bu hizmetlerimiz 2026'da da devam edecek. Emekli Evlerimizde bir aile ortamı sunuyoruz. Burada olmaktan çok memnun ve mutlular. Biz de onlarla beraber olmaktan mutluyuz. Emekli Evi üyelerimiz, burayı ikinci adresleri olarak görüyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. 2026 yılı sağlıklı, mutlu, huzurlu geçsin' ifadelerine yer verdi.