Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı müzikseverleri büyüleyici bir zaman yolculuğuna davet ediyor.

BURSA (İGFA) - Konserin şefliğini Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olan, Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü Tolga Atalay Ün'ün üstleneceği konserde; dünya sahnelerinin aranan yıldızı, altın madalyalı Alman kontrtenor Nils Wanderer solist olarak yer alacak.

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yöneten en genç şeflerden biri olarak tarihe geçen ve İngiltere Kralı 3. Charles onuruna piyano çalmak üzere seçilen Tolga Atalay Ün, bu kez BBDSO ile barok ve klasik dönemin seçkin eserlerini yorumlayacak.

Gecenin solisti, 'Uluslararası Asya Şarkı Yarışması' altın madalya sahibi ve dansla barok müziği harmanlayan vizyoner sanatçı Nils Wanderer ise; Purcell'den Handel'e, Vivaldi'den Mozart'a uzanan geniş repertuvarı ve etkileyici ses rengiyle Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir Barok akşamı yaşatacak.

Konserin ilk yarısı, H. Purcell'in ölümsüz eseri King Arthur'dan uvertür ve aryalarla başlayıp, J.S. Bach'ın enerjik 3. Brandenburg Konçertosu ile devam edecek.

Gecenin ikinci yarısında ise G.F. Handel'in Giulio Cesare operasından seçkiler, Telemann'ın zarif uvertür süiti ve W.A. Mozart'ın Mitridate operasından görkemli bir final dinleyicileri bekliyor.