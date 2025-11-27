İzmir'de Bornova Belediyesi, 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü kapsamında öğrencilerin katılımıyla Kayadibi'ndeki tarım arazisine 200 zeytin fidanı dikti. Etkinlikte çocuklara 'Ekoloji Çocuk' kitap seti hediye edilirken, minikler şiirler ve şarkılar eşliğinde doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü kapsamında ilçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini Kayadibi'ndeki tarım arazisinde bir araya getirdi. Anlamlı etkinlikte minikler, Bornova'nın bereketli topraklarına 200 adet zeytin fidanı dikerek kalıcı bir hatıra bıraktı.

Etkinlikte çocuklara doğa bilincini artırmak amacıyla 'Ekoloji Çocuk' adlı kitap seti hediye edildi. Öğretmenleri ve belediye personeliyle birlikte fidanlarını diken öğrenciler, hem öğrenerek hem eğlenerek doğayla iç içe keyifli saatler geçirdi. Okudukları şiirler ve söyledikleri şarkılarla doğaya olan sevgilerini dile getirerek alanı adeta bir şenlik atmosferine dönüştürdüler.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğin geleceğe yönelik en anlamlı yatırımlardan biri olduğunu vurgulayarak, 'Zeytin ağacı barışın, bereketin ve uzun ömrün simgesidir. Çocuklarımızın kendi elleriyle toprakla buluşturduğu her fidan, Bornova'nın yarınına dikilmiş bir umut demektir. Amacımız doğayı seven, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek. Bugün burada yalnızca 200 fidan dikmedik; geleceğe hep birlikte bir sorumluluk bıraktık.' diye konuştu.