Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Gözne Karakucak Güreşleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak 40 ilden 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle spor alanında hayata geçirdiği etkinliklerle kentteki birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ dolayısıyla Gözne Güreş Sahası’nda gerçekleştirilen ‘Gözne Karakucak Güreşleri’ 40 ilden 500 güreşçinin katılımıyla düzenlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımı ile gerçekleşen organizasyon, hem sporseverler hem de Mersinliler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinliğe, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu da destek sağladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR, SPORUN HER BRANŞINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Mersin Büyükşehir, ata sporlarından modern branşlara kadar her türlü sportif faaliyeti desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir bu sayede, sporun sadece bir mücadele alanı olmasından öte birlik ve beraberliğin en güçlü yollarından biri olduğunu da kanıtlar nitelikte organizasyonları hayata geçiriyor.

‘Gözne Karakucak Güreşleri’nde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda derece elde etmiş birçok milli sporcu da er meydanına çıkarak heyecan dolu karşılaşmalara imza attı.

Spora ve kültürel değerlere verilen önemin bir göstergesi olarak dikkat çeken etkinlikte Başkan Seçer, davul, zurna ve cazgırın manileri eşliğinde karşılandı. Seçer ve protokol üyelerinin kura çekmesi ile sporcuların eşleşmeleri yapıldı. Geleneksel bayrak açma töreni, maniler ve güreşe yıllarını vermiş en kıdemli güreşçilerin meydanda yerini alması ile müsabakalar başladı.

BAŞKAN SEÇER: “ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESİ’NİN ZAFERLE SONUÇLANDIĞI GÜNÜN ADIDIR 30 AĞUSTOS”

Tüm yurttaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman gazilerimizi yâd ediyoruz. Ruhları şad olsun. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin zaferle sonuçlandığı günün adıdır 30 Ağustos. Bizim tarihimizde çok önemli bir zaferdir. Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kilometre taşlarının döşenmeye başladığı günün adıdır 30 Ağustos” dedi.

Gözne’de yıllardır yapılarak geleneksel hale gelen ‘Karakucak Güreşleri’ni Mersin Büyükşehir olarak yeniden başlattıklarını kaydeden Seçer, “Bölgemize hayırlı olsun. Her yıl 30 Ağustos’ta bu etkinliğimizi yapmayı Allah nasip etsin” diyerek, gelecek yıllarda daha coşkulu bir katılımla bu etkinliklerin devam edeceğini kaydetti. Seçer, ata sporu olan güreşin gelecek nesillere aktarılmasını öneminden de söz ederek, herkesin Zafer Bayramı’nı kutladı.