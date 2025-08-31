İstanbul'da Maltepe Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Maltepe Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Yalçın Kızılay Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya, kura yöntemiyle oluşturulan 8 takım katıldı.

Katılımcılar, hem rekabetin hem de dayanışmanın ön planda olduğu müsabakalarda ter döktü. Turnuva sonunda, mücadele eden tüm sporculara günün anısına katılım madalyası takdim edildi. Ayrıca, dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü takımlar kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

Etkinlik, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi görürken, Maltepe Belediyesi yetkilileri, bu tür organizasyonlarla milli bayramların coşkusunu toplumla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos’un 103. yıl dönümünde düzenlenen turnuva, sporun birleştirici gücünü Zafer Bayramı'nın anlam ve önemiyle buluşturdu.